SG no paredão: Quem deixa a disputa Davi, Leidy Elin, Matteus ou MC Bin Laden?

Depois de quebrar vários recordes de permanência na casa mais vigiada do Brasil, a gonçalense Leidy Elin disputa pela primeira vez a preferência do público. O 14º paredão do BBB 24 foi formado na noite deste domingo (24) por Davi, Leidy Elin, Matteus e MC Bin Laden. A eliminação ocorre na terça-feira (26).

Leidy Elin foi para o paredão pela dinâmica de votação no confessionário. Ela recebeu quatro votos. A votação aconteceu da seguinte forma: Giovanna indicou Davi. No confessionário, em que os dois mais votados iriam para a berlinda, os mais votados foram Matteus, com cinco votos recebidos, e Leidy Elin, com quatro.

Para finalizar a formação, Matteus, participante mais votado pela casa, tinha direito ao contragolpe e colocou MC Bin Laden no paredão. Leidy Elin, também teve direito ao contragolpe e decidiu puxar Alane.



Com cinco pessoas no paredão até então, Matteus decidiu que MC Bin Laden não participaria da Prova Bate-Volta. Davi também não participou por ter sido indicado pela líder. Quem conseguiu escapar da berlinda garantir mais uma semana de jogo no BBB 24 foi Alane.