Perfil de Leidy Elin no Instagram é reativado após 53 horas fora do ar

Mais de 53 horas após ter seu perfil no Instagram desativado, a gonçalense Leidy Elin teve sua conta reativada nesta quinta-feira (14). A equipe que assessora a participante do Big Brother Brasil 24 confirmou que o processo de recuperação da conta foi bem-sucedido. Seu perfil caiu por conta de denúncias feitas pro internautas na última segunda (11), após a sister brigar com o participante Davi.

"Depois de 53 horas, 3 minutos e 19 segundos, conseguimos! Como informamos assim que ocorreu, o Instagram da Leidy foi derrubado. Depois de dias extremamente difíceis e uma corrida contra o tempo, conseguimos reativar junto com a Meta", escreveram, em nota, os representantes da moradora de São Gonçalo. O perfil também aproveitou para pedir o fim dos ataques de ódio a ela nas redes.

Leia também:

➢ BBB 24: Gonçalense sofre ataques racistas e até ameaça de morte

➢ BBB 24: Após briga com Davi, conta de Leidy Elin no Instagram é desativada



➢ BBB24: após discussão, gonçalense joga roupas de Davi na piscina

"Sabemos que Leidy teve atitudes dentro do jogo que não agradaram muitas pessoas mas pedimos para que vocês não usem isso como ferramenta de ataques racistas, discurso de ódio e ameaças. Leidy está vivendo o jogo intensamente, imersa em um ambiente diferente e tendo que lidar, assim como todos, com suas emoções afloradas, frustrações, medos e inseguranças que todo esse processo do confinamento trás. Os ataques e ameaças aqui estão fora do normal. Queremos deixar claro que respeitamos os sentimentos de todos os internautas mas também, pedimos fair play", escreveu.

Na segunda (11), o perfil de Leidy em outras redes sociais denunciou comentários e respostas compartilhadas por internautas depois que a sister jogou as roupas do brother Davi na piscina, após uma discussão. Usuários de outras torcidas teriam usado ofensas racistas e feito referências a escravidão para ofender a gonçalense nas redes.