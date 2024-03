BBB24: após discussão, gonçalense joga roupas de Davi na piscina

A gonçalense Leidy Elin e o soteropolitano Davi tiveram uma briga feia, na noite desta segunda-feira (11), na casa do reality mais famoso do Brasil. A sister e o brother discutiram e trocaram xingamentos que se estenderam até depois do encerramento do programa ao vivo. E até as roupas do baiano foram parar na piscina.

Tudo começou na dinâmica do 'Sincerão', na edição ao vivo do BBB24, quando os dois participantes iniciaram uma troca de farpas após falas de Yasmin Brunet sobre alguns brothers. Durante o intervalo, o clima ficou ainda pior e Leidy e Davi tiveram uma discussão acalorada, com ofensas e tom de voz alterado.

Assim que o programa terminou, Leidy Elin foi até o Quarto Magia, onde estava a mala de Davi, e pegou as roupas do brother. A trancista se dirigiu até a área externa da casa e atirou as vestimentas do motorista de aplicativo na piscina. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea", disparou a gonçalense. Ao ver a cena, Davi ri e fica em silêncio.

Davi entrou na piscina para recuperar roupas | Foto: Reprodução/TV Globo

Depois de algum tempo, o baiano entrou na água para recuperar as roupas. Também aproveitou para comentar sobre a atitude de Leidy: "Se provocar pode, eu vou provocar feio", declarou. Mais tarde, Davi avisou que pretende dar o troco e deixou claro que pensa em maneiras de se vingar. Já com o dia amanhecendo, Davi chegou a encher um balde com água da piscina, mas logo "desistiu". Segundo telespectadores, foi a pedido da produção do BBB.