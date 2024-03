BBB 24: Gonçalense sofre ataques racistas e até ameaça de morte

Na madrugada desta terça-feira (12), logo após Leidy Elin protagonizar uma briga com Davi, no BBB24, e jogar as roupas do brother na piscina, um termo racista chegou aos assuntos do momento no X (antigo Twitter). Internautas usaram a palavra 'mucama' para se referir a sister. O nome era utilizado na época da escravidão no Brasil para falar sobre mulheres pretas que eram obrigadas a ajudar em serviços domésticos ou acompanhar sinhás.

Diversos espectadores relacionaram, de forma equivocada, o fato de Leidy defender sua aliada, Yasmin, à um momento triste na história do Brasil. Pelo fato da filha de Luiza Brunet ser branca, usuários da plataforma acusaram Leidy de agir como o termo pejorativo.

Leia mais

BBB 24: Após briga com Davi, conta de Leidy Elin no Instagram é desativada



BBB24: após discussão, gonçalense joga roupas de Davi na piscina



A equipe da gonçalense compartilhou um dos comentários que ela vem recebendo após a briga. O post foi compartilhado pela página Segue a Cami, no Instagram.



"Essa é uma negra que se fosse executada depois que saísse não faria falta a ninguém", dizia o comentário, que recebeu quase 5 mil likes.

A equipe de Leidy compartilhou um dos comentários racistas que ela vem recebendo | Foto: Reprodução/redes sociais

Em nota, a equipe afirmou que "não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?"