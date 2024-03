BBB 24: Após briga com Davi, conta de Leidy Elin no Instagram é desativada

Após uma discussão acalorada, Leidy Elin jogou a mala de Davi na piscina do BBB 24, nesta segunda-feira (11). A atitude da participante revoltou os fãs do baiano que desde a madrugada pediam nas redes sociais que a conta dela no Instagram fosse derrubada.

Ainda não se sabe se a conta foi derrubada pelo aplicativo ou se a equipe desativou. Ao entrar no perfil da gonçalense na rede social, mostra a mensagem ‘Ainda não há nenhuma publicação’.

Pela manhã, a equipe de Leidy já havia tomado uma atitude diferenciada de outros embates vivenciados pela participante. Após a briga, os seguidores notaram que a equipe não pontuou a questão nas redes sociais.

A gonçalense contabilizava mais de 300 mil seguidores.