Jovem é preso em flagrante após cometer homicídio em Búzios

Um homem foi preso poucas horas após de cometer um homicídio, no último domingo, em Armação de Búzios. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Geraldo Martins, no bairro São José, quando o jovem, identificado como Ruan Rodrigues Fernandes de 18 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo.





Enquanto a polícia fazia o registro e providenciava os documentos para retirada do corpo da vítima, várias denúncias da localização do suspeito de ter cometido o assassinato, começaram a chegar à sala do serviço reservado do 25º BPM (Cabo Frio).





Mateus de Souza Assis de 18 anos foi pego em flagrante na Rua Ipê Amarelo, no mesmo bairro, com um revólver calibre 38 de numeração raspada.





O caso foi registrado na 127ªDP (Armação dos Búzios) onde ele ficou preso e responderá por homicídio. Não foram divulgados a motivação do crime. Agentes do Instituto de Criminalística Carlos Ebolí (ICCE) realizaram a perícia técnica e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araruama.









