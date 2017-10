São Gonçalo tem fim de semana violento com um morto e dois baleados

Os policiais da delegacia do Alcântara vão investigar a tentativa de assalto ocorrida no bairro do Colubandê no fim de semana

A população de São Gonçalo viveu mais um violento fim de semana no município. Entre a tarde e a noite de domingo, um homem foi localizado morto, e duas pessoas acabaram baleadas em três diferentes bairros da cidade.





Na Amendoeira, um homem identificado como Thiago da Silva Barbosa, de 18 anos, foi encontrado morto dentro do porta-malas de um veículo.





O carro, que estava parado na Rua Emídio Dantas Barreto, foi localizado por volta das 17h e tinha registro de roubo na área da 75ªDP (Rio do Ouro). Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investigam o caso.





Já no bairro do Colubandê, um homem de 21 anos foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto. De acordo com a polícia, ele foi ferido na região do ombro e precisou ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara).





No Boaçu, uma adolescente de apenas 15 anos anos foi atingida no pé por uma bala perdida, no momento em que passeava com sua sobrinha em uma praça pública.





Segundo informações, ela estava na praça com a sobrinha e uma tia quando escutou um barulho semelhante ao de uma bomba. No mesmo momento a tia da jovem percebeu o ferimento em um dos pés da menina. Ela foi socorrida ao Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG). O caso foi registrado na 72ªDP (Mutuá).





