Mulher é encontrada morta em Itaboraí

Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta, na manhã de ontem, na Estrada do Sapé, no bairro de mesmo nome, em Itaboraí.





A vítima, de aparentes 25 anos, tinha cabelo loiro curto e uma tatuagem no pé direito. O corpo apresentava marcas de tiros. Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) preservaram o local do crime e agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo fizeram perícia criminal e iniciaram as investigações.





O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.





