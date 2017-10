Delegado da Divisão de Homicídios tem o carro roubado no Rio de Janeiro

O delegado Marcus Amim, da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), foi assaltado por criminosos, na noite de sexta-feira, quando passava pela Avenida Amaro Cavalcante, no Méier, Zona Norte do Rio. Amim estava na companhia da esposa, quando foi abordado pelos marginais.





Segundo informações, no porta malas do veículo do agente, um Honda Civic, estavam uma pistola PT92 PCERJ patrimoniada, um fuzil 556, 7 carregadores e um colete completo. Os criminosos fugiram no carro e não chegaram a perceber que a vítima era um policial. O carro foi localizado horas depois, na Estrada Grajaú- Jacarepaguá, no Rio, sem o armamento.





Em nota, a Polícia Civil, através da Assessoria de Imprensa, informou que o delegado não sofreu qualquer violência física e passa bem. O Registro da Ocorrência foi feito na 23ª DP (Méier), que já está investigando o caso, com o objetivo de identificar e prender os autores do crime.





Procurado, o delegado disse que neste momento prefere não comentar o fato.





