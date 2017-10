Mãe acusada de torturar a filha de três anos é presa em São Gonçalo

Acusada de tortura contra a própria filha, de apenas três anos, uma mulher foi presa no último sábado, por agentes da 73ª DP (Neves). Segundo investigações, a acusada teria realizado três gravações torturando a criança.





As imagens foram encaminhadas ao pai da criança, através do WhatsApp. Segundo informações da delegacia, o objetivo era atingir o pai, pelo fato dele estar se envolvendo com outra mulher. Durante as cenas de tortura, a menina implora a mãe para que cesse as agressões e chega pedir desculpas.





O pai das crianças apresentou as imagens na delegacia e os agentes foram até a casa realizar uma diligência. No local, os policiais encaminharam a acusada para a DP. Já a criança foi levada para fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, que constatou a presença de lesões, as quais eram bastante evidentes.





Na delegacia, a mãe confessou que houve excesso nos meios de correção devido ao fato de a menina se recusar a tomar banho e jantar.





