Delegacia da Mulher em São Gonçalo pede doação de papel para imprimir ocorrências

Tentando driblar a crise do Estado, policiais da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (Deam) de São Gonçalo estão solicitando a mobilização da população para doação de folhas de papel A4, para que os registros de ocorrências continuem sendo entregues aos solicitantes.





“Estamos vivendo dias difíceis no Estado, em uma crise sem precedentes na história. E, infelizmente, tal crise afeta os serviços prestados à população. Para continuar com o mesmo bom atendimento de sempre, a Deam de São Gonçalo convoca a população para ajudar nesta difícil missão e combater uma violência invisível, que são os crimes contra as mulheres, sejam de violência física, moral ou sexual”, explicou a delegada Débora Rodrigues, titular da especializada.





Além de folhas de papel, os policiais também estão aceitando doações de lâmpadas, impressoras de porte médio e prestação de serviços para manutenção de ar-condicionado e das viaturas policiais.





As doações deverão ser entregues na própria delegacia, na Avenida 18 do Forte, 578, Mutuá, São Gonçalo.





“Juntos somos mais fortes e enfrentaremos essa crise. Continuem contando com a Deam e com toda a equipe dedicada, comprometida, audaciosa e perseverante na luta”, salientou a delegada.





