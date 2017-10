Dois moradores de São Gonçalo são mortos em 'guerra' do tráfico no Jóquei

A ‘guerra’ pelo controle da venda de drogas no Complexo da Dita, no Jóquei, pode ter feito mais duas vítimas. Segundo investigações da 75ª DP (Rio do Ouro), o morro está dividido e traficantes do Comando Vermelho (CV), estariam tentando retomar o controle do tráfico na região.







A comunidade ligada a traficantes da facção Terceiro Comando dos Amigos (TCA) - união do Terceiro Comando Puro (TCP) com Amigo dos Amigos (ADA), estaria enfraquecida com os constantes ataques dos criminosos rivais. Na noite de sábado, dois moradores, identificados pela polícia como Bruno dos Santos, 28 e Jefferson Anderson Matias Campos, 19, foram mortos a tiros na Rua Eneida de Freitas.





A polícia ainda apura o que teria motivado a morte dos jovens. No mesmo local, um outro jovem de 19 anos foi torturada e teve os dedos cortados, na noite de sexta-feira. Os traficantes o confundiram com integrante de grupo rival.





Policiais da 75ªDP já instauraram um inquérito para identificar quem são os criminosos que estão participando do conflito. De acordo com as investigações, a união das facções TCP e ADA, antes rivais, foi articulada dentro do sistema prisional.





Os traficantes, Alex Moreira Pereira, o Drill, 32, e Gabriel Souza dos Santos, o Maradona, 23, que estão presos, teriam se sentido vulneráveis na disputa contra bandidos do Comando Vermelho (CV). Por não terem verbas para sustentar a ‘guerra’, preferiram se unir ao TCP.





Do outro lado está o chefe do tráfico do Anaia, Eriko dos Santos Nascimento, mais conhecido como Farme, de 42 anos, que está preso e liderando as invasões. A polícia só não identificou quem seria o homem de confiança dele. A ‘guerra’ entre traficantes rivais tem assustado moradores dos bairros Jóquei, Vila Candoza e Amendoeira, em São Gonçalo, devido aos intensos tiroteios.









