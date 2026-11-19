O contrato terá duração de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2029 - Foto: Reprodução/Instagram

O contrato terá duração de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2029 - Foto: Reprodução/Instagram

O Vasco acertou a primeira contratação para a temporada de 2027. O atacante Carlos Vinicius, do Grêmio, assinou um pré-contrato e será jogador da equipe Cruz-Maltina.

O contrato foi assinado no início deste mês e terá duração de dois anos com opção de estender por mais um ano, até o final de 2029. O Vasco ofereceu um salário maior do que ele recebia no Grêmio, o jogador tem 31 anos, mesmo se o clube gaúcho ficar na Série A e disputar a Libertadores de 2027.

O contrato terá duração de dois anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada, até o fim de 2029. Para ter o atacante, o Vasco ofereceu um salário superior ao que recebe atualmente no Grêmio, aos 31 anos, Carlos Vinícius optou pela proposta do clube carioca, mesmo que a equipe gaúcha continue na Série A e dispute a Libertadores de 2027.

Leia também

Niterói recebe Campeonato Brasileiro e Estadual de Enduro 2026 no Parque da Cidade



Flamengo vence de virada e põe a mão na taça do Campeonato Brasileiro



O seu contrato com a equipe gaúcha acaba no fim desta temporada e, sem acordo para a renovação, ele deixará o clube sem custo de transferência.

Caso o atleta quebre o contrato, indo para outro time ou descumprindo o acordo, deverá pagar uma multa milionária ao Vasco. O Carlos Vinicius é visto como o grande nome do ataque para a próxima temporada e vem para ser um dos grandes nomes do projeto da nova SAF gerida pelo empresário Marcos Lamacchia.

Em julho de 2025, voltou ao Brasil para defender o Grêmio, ele fez 35 gols pela equipe gaúcha e é o destaque da campanha do time finalista da Copa do Brasil.