A competição é organizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta - Foto: Divulgação/Damares Farias

A competição é organizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta - Foto: Divulgação/Damares Farias

Niterói será palco de uma das principais competições do mountain bike nacional neste fim de semana (21 e 22). O Parque da Cidade receberá o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Estadual de Enduro 2026, reunindo atletas de diferentes regiões do país para disputas em percursos que combinam desafios técnicos e as belezas naturais do município. A expectativa é receber entre 250 e 300 competidores, representantes de aproximadamente dez estados brasileiros, além de equipes, familiares e admiradores do ciclismo.

A competição é organizada pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro (FECIERJ), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Coordenadoria Niterói de Bicicleta. A iniciativa reforça o incentivo ao uso da bicicleta e à prática esportiva no município, além de contribuir para o fortalecimento do turismo esportivo e a valorização dos espaços naturais da cidade.

Leia também:

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões nesta quinta-feira

Orquestra Popular de Niterói: Banda Santa Cecília celebra a diversidade da música brasileira na Sala Nelson



Os dois campeonatos serão realizados simultaneamente. No Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, os vencedores terão a oportunidade de representar o Brasil em competições internacionais da União Ciclística Internacional (UCI). Já os campeões estaduais garantirão o direito de representar seus respectivos estados no Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC).

Ao longo da competição, serão realizadas seis provas em diferentes percursos do Parque da Cidade, passando por áreas de mata, trilhas, variações de relevo e mirantes. As disputas seguirão o regulamento específico da modalidade e as normas vigentes da Confederação Brasileira de Ciclismo.

“Niterói vem se consolidando como referência em mobilidade ativa, e receber uma competição desse porte amplia ainda mais esse protagonismo. É uma oportunidade de unir esporte, turismo, economia e valorização da cidade, colocando a bicicleta no centro dessa agenda e fortalecendo a imagem de Niterói no cenário nacional”, afirmou Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.

Além de reunir atletas de diferentes regiões do Brasil, o evento busca consolidar Niterói no calendário nacional do mountain bike, contribuindo para movimentar a economia local, atrair visitantes e divulgar os atrativos turísticos e naturais do município.

Programação - A programação começa na sexta-feira (20), com os treinos dos atletas, abertos ao público. As disputas oficiais serão realizadas no sábado (21), a partir das 8h30, e no domingo (22), a partir das 9h, com previsão de encerramento até 12h em ambos os dias.

No sábado, a programação contará ainda com o Power Stage, uma prova especial de subida técnica cronometrada, exclusiva para bicicletas elétricas (e-bikes), com início previsto para às 14h30.