O Flamengo deu mais um passo importante rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (18), o Rubro-Negro venceu o Athletico por 2 a 1, de virada, no Maracanã, pela 35ª rodada da competição. Com o resultado, somado à derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, a equipe carioca abriu seis pontos de vantagem na liderança e ficou muito perto de confirmar o decacampeonato nacional.

A partida começou com um susto para a torcida flamenguista. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Kerwin Vargas aproveitou o posicionamento adiantado do goleiro Agustín Rossi e acertou uma bela finalização por cobertura, colocando o Furacão em vantagem no placar.

A reação rubro-negra, porém, não demorou. Aos 16 minutos, após jogada construída por Pulgar e Varela, Jorge Carrascal recebeu na área e finalizou de primeira, deixando tudo igual no Maracanã.

O Flamengo manteve a pressão e conseguiu a virada aos 26 minutos. Após uma penalidade marcada a favor da equipe carioca, Jorginho foi para a cobrança e bateu com categoria, deslocando o goleiro Mycael para fazer 2 a 1.

Na segunda etapa, o Athletico tentou buscar o empate e chegou a balançar as redes novamente com Kerwin Vargas, mas o lance foi anulado por impedimento. O goleiro Rossi também apareceu em momento importante, evitando que os visitantes igualassem o marcador.

Flamengo pode confirmar o título no sábado

A vitória no Maracanã ganhou ainda mais importância após o resultado do Palmeiras, principal concorrente na disputa pelo título. O Alviverde perdeu de virada por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, e permaneceu com 73 pontos.

Com isso, o Flamengo chegou aos 79 pontos e abriu seis de vantagem na liderança. Agora, o time comandado por Leonardo Jardim precisa apenas de um empate no confronto direto contra o Palmeiras, neste sábado (21), às 16h30, em São Paulo, para confirmar matematicamente a conquista do Campeonato Brasileiro.

O Athletico, por sua vez, permanece na quinta colocação, com 54 pontos, e segue na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.