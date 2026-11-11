Vasco espera receber proposta por Andrés Gómez de R$ 123 milhões

Com a camisa do Vasco, o atacante atuou em 72 partidas e participou diretamente de 23 gols. Diante de uma possível venda, o departamento do Vasco já procura jogadores para a posição - Foto: Matheus Lima/Vasco

Com a camisa do Vasco, o atacante atuou em 72 partidas e participou diretamente de 23 gols. Diante de uma possível venda, o departamento do Vasco já procura jogadores para a posição - Foto: Matheus Lima/Vasco

Andrés Gómez, de 24 anos, despertou interesse de clubes do exterior. O Bournemouth, da Inglaterra, teve conversas com o atleta nas últimas semanas. Segundo o “Ge” , o Vasco espera receber uma proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$123 milhões) pelo jogador.

O clube buscou informações sobre o jogador e os valores envolvidos em uma possível negociação. O atacante tem vínculo com o Vasco até 2031, os dirigentes do jogador tem como meta voltar a Europa. Caso receba uma proposta que atenda aos interesses de ambas as partes, o Vasco não deve dificultar a negociação.

Andrés Gómez chegou ao Vasco no ano passado, ele veio por empréstimo do Rennes da França. Onde rapidamente ele se tornou titular da equipe, no início do ano, o Vasco pagou cerca de R$4,5 milhões de euros (R$30 milhões de reais)por 60% dos direitos econômicos do atleta.

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Com a camisa cruz-maltina, o atacante atuou em 72 partidas e participou diretamente de 23 gols. Diante de uma possível venda, o departamento do Vasco já procura jogadores para a posição.

A contratação de um ponta já era prioridades na última janela de transferências. No entanto, o clube preferiu investir em outros setores, como por exemplo trazer um centroavante, um meia e um volante. Com a entrada do novo investidor, o Lamachia, a expectativa dos torcedores é de que o clube tenha mais recursos para montar o elenco da temporada 2027.