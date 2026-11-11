Black Friday 2026: comércio espera aumento nas vendas em São Gonçalo e Niterói - Foto: Reprodução/Franklin de Freitas/Bem Paraná

Black Friday 2026: comércio espera aumento nas vendas em São Gonçalo e Niterói - Foto: Reprodução/Franklin de Freitas/Bem Paraná

A Black Friday 2026 deve movimentar o comércio de São Gonçalo e Niterói ao longo de novembro. Com promoções antecipadas, a expectativa é de crescimento nas vendas, principalmente nos setores de eletrônicos, vestuário, perfumaria e brinquedos.

Representantes do comércio das duas cidades projetam resultados positivos e destacam o avanço das compras pela internet e a importância das ofertas para atrair consumidores às lojas físicas. A campanha também deve movimentar as vendas de fim de ano e antecipar parte das compras de Natal.

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Em São Gonçalo, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Alcântara (ACEIRA), Fabiano Rodrigues, afirma que as projeções apontam crescimento de 1% nas vendas do varejo físico. Para o comércio eletrônico, a estimativa é mais otimista, com previsão de alta entre 20% e 25%, conforme estudo da Fecomércio citado pelo representante.

“Todo tipo de promoção, todo tipo de ação que venha trazer o povo para as lojas sempre nos ajuda”, afirmou Fabiano.

Apesar da projeção mais moderada para o comércio presencial, o representante demonstra confiança no resultado da campanha.

“A gente está bem confiante que as coisas vão melhorar bastante, que a Black Friday vai ter uma venda bem significativa”, declarou.

Em Niterói, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Luiz Vieira, apresenta uma previsão de crescimento de 6,3% nas vendas em comparação com o ano passado. Ele explica que o comércio eletrônico tem papel importante nessa expectativa.

“Isso é oriundo, obviamente, principalmente puxado pelo comércio online, que está numa crescente. O comércio online vem crescendo muito. Então, há uma puxada em cima do comércio online”, afirmou.

Entre os segmentos que podem apresentar melhor desempenho estão os de eletroeletrônicos, vestuário, perfumaria, brinquedos e acessórios.

“São os setores que mais devem apresentar melhor desempenho esse ano”, acrescentou Luiz.

Promoções começam antes da Black Friday

A movimentação não fica restrita à última sexta-feira de novembro. Segundo Luiz Vieira, muitas empresas antecipam as ofertas e começam a divulgar promoções já no início do mês. Na semana que antecede a data, conhecida como Black Week, a quantidade de campanhas costuma aumentar.

“Apesar de agora ter se tornado habitual que as empresas comecem a fazer promoções antecipadas, já no início de novembro começam a aparecer as promoções da Black Friday”, explicou.

Mesmo com a antecipação, o presidente da CDL destaca que a última sexta-feira do mês continua sendo o principal momento da campanha. A data concentra uma quantidade maior de ofertas tanto no comércio físico quanto nas plataformas de venda online.

13º salário pode impulsionar as compras

Entre os fatores que podem favorecer as vendas, Luiz Vieira destaca a praticidade do Pix, a estabilidade do câmbio e o pagamento da primeira parcela do 13º salário, previsto para o fim de novembro. A entrada desse dinheiro pode ampliar a capacidade de compra de parte dos consumidores durante o período promocional.

Por outro lado, o presidente da CDL aponta questões que podem dificultar o desempenho do comércio.

“O alto endividamento da população e os juros altos [...] são coisas impactantes”, avaliou.

Ainda assim, Luiz acredita que a Black Friday pode contribuir para aquecer o comércio e antecipar parte das compras de Natal. Segundo ele, a campanha funciona como um termômetro para o desempenho das vendas de dezembro.

“Black Friday sempre foi um evento que antecede o Natal, então ele é um termômetro do Natal”, afirmou.

O dirigente explica que muitos consumidores aproveitam as promoções de novembro para adiantar a compra de presentes e outros produtos que seriam adquiridos no mês seguinte. Com isso, a campanha também pode influenciar o movimento das lojas durante o período natalino.