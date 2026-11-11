Niterói Open de Futevôlei chega à 15ª edição na Praia de Icaraí

A Praia de Icaraí, em Niterói, receberá a 15ª edição do Niterói Open de Futevôlei, no dia 20 de novembro. A competição completa cinco anos e deve reunir cerca de 240 atletas em seis categorias diferentes. As disputas começam às 8h até às 19h, e a entrada é gratuita.

Criada em 2021, a competição começou com 100 competidores, com três categorias, e uma equipe de quatro pessoas na organização, número que se elevou a 20 em edições atuais.

Ao longo dos cinco anos, o torneio se consolidou por uma iniciativa ao futevôlei na cidade, reunindo atletas de diferentes níveis e aproximando praticantes e admiradores da modalidade.

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A competição tem o apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).A proposta é valorizar a prática esportiva e a utilização dos espaços públicos da cidade.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer da Prefeitura de Nierói, Luiz Carlos Gallo de Freitas, o apoio às competições, como o Niterói Open, contribui para incentivar a prática esportiva e valorizar os eventos realizados na cidade.

“Chegar à 15ª edição e celebrar cinco anos de história demonstra a força e a importância de um evento que contribui diretamente para o crescimento do futevôlei em Niterói. A Prefeitura, por meio da SMEL, mantém o compromisso permanente de apoiar iniciativas que incentivem a prática esportiva, promovam a saúde e aproximem a população da nossa orla. Realizar uma competição desse porte na Praia de Icaraí valoriza os espaços públicos e consolida a vocação da nossa cidade como referência na realização de grandes eventos esportivos ao ar livre”, afirma Luiz Carlos Gallo.

A competição também busca incentivar a prática dos esportes de areia e ampliar a participação da população nas atividades esportivas realizadas nas praias da cidade. Outras informações sobre o evento podem ser consultadas no perfil oficial do Niterói Open nas redes sociais, no endereço (https://www.instagram.com/niteroi.open/).