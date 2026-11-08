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Vasco decide vaga na final da Copa do Brasil neste domingo (8) contra o Palmeiras

Cruzmaltino precisa reverter derrota por 1 a 0 no jogo de ida para seguir na busca pelo bicampeonato

relogio min de leitura | Redação
Vasco terá o fator casa ao seu favor em partida decisiva da Copa do Brasil
Vasco terá o fator casa ao seu favor em partida decisiva da Copa do Brasil -

O Vasco entra em campo neste domingo (8), às 17h, para decidir seu futuro na Copa do Brasil. Diante do Palmeiras, em São Januário, o Cruzmaltino tenta reverter a derrota por 1 a 0 no primeiro confronto e garantir presença na final pelo segundo ano consecutivo.

Para avançar diretamente, o time carioca precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso consiga uma vitória por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Um empate ou uma nova vitória palmeirense garante a classificação dos paulistas.

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Esta será a 11ª semifinal de Copa do Brasil disputada pelo Vasco e a terceira consecutiva. Depois de eliminar Paysandu, Fluminense e Vitória nas fases anteriores, a equipe busca chegar novamente à decisão e conquistar o bicampeonato. O primeiro título do clube no torneio foi em 2011.

A partida terá transmissão da TV Globo, ge TV, Sportv, Premiere e Amazon Prime.

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