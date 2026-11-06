Vasco se aproxima da contratação de Carlos Vinícius, do Grêmio, para 2027

O Vasco se aproxima do fim de 2026 já pensando em 2027. A diretoria tem um acordo encaminhado pelo atacante Carlos Vinícius, do Grêmio. Em paralelo, o clube também se aproxima de manter o zagueiro Robert Renan e o lateral esquerdo Cuiabano, emprestados por Zenit e Nottingham Forest, respectivamente.

O atacante gremista, de 31 anos, tem contrato com o clube gaúcho até dezembro e pode assinar contrato com outro time, sem custos, no ano que vem. Com a possibilidade de rebaixamento do Imortal, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.

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Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham.