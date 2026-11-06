Flamengo faz homenagem a Bruno Henrique em camisa do mês da Consciência Negra

O Flamengo lançou uma camisa comemorativa ao mês da Consciência Negra, nesta sexta-feira (06), homenageando o atacante Bruno Henrique. O modelo custa R$ 249,99 e já está à venda nas lojas e no site oficial do clube. A camisa é inteiramente preta e traz uma estampa em tom sobre tom formada pela silhueta do camisa 27.

A peça tem a assinatura do jogador bordada no peito, acompanhada do número 27, além de um selo com a identificação “Rei dos Clássicos”. Na parte de trás, a silhueta de sua comemoração aparece na altura da nuca. Uma etiqueta alusiva à Consciência Negra completa os detalhes do uniforme.

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Elegendo Bruno Henrique como homenageado, o clube defende que não celebra apenas um jogador ou suas conquistas, mas também a história de combate à desigualdade racial através de diversas frentes. O camisa 27, vale lembrar, ganhará neste mês um busto na Gávea, sede social do Flamengo, ao lado de Arrascaeta. Os dois são os maiores vencedores da história rubro-negra.

Bruno Henrique é homenageado em camisa da Consciência Negra | Foto: Divulgação

Além da camisa, Bruno Henrique e Flamengo também estão lançando um copo oficial comemorativo. O produto é em parceria com a Só Ídolos e estará à venda no site da empresa e nas lojas do clube.