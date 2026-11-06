Homem é encontrado morto próximo à praia de Itaipuaçu, em Maricá
Corpo foi localizado na manhã desta sexta-feira (6)
min de leitura | Redação
Um homem foi encontrado morto nas proximidades da Avenida do Canal, ao lado da praia de Itaipuaçu, em Maricá, na manhã desta sexta-feira (6). Segundo informações preliminares, os policiais não identificaram marcas aparentes de violência ou agressão no corpo.
A vítima ainda não foi identificada. Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
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O caso está sob investigação da 82ª DP (Maricá).
*Em apuração