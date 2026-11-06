Jiu-jiteira de São Gonçalo, Agatha Azevedo embarca para o Abu Dhabi World Pro com benção de padrinho de peso

Aos 17 anos, a jovem Agatha Azevedo embarca neste domingo rumo ao Abu Dhabi World Pro, um dos campeonatos mais prestigiados do calendário mundial de Jiu-Jitsu, que reúne a elite da arte suave nos Emirados Árabes. Esta será a segunda vez que a atleta compete no evento em Abu Dhabi, consolidando sua posição como um dos principais nomes da nova geração do esporte.

Promessa da categoria meio-pesado (até 65kg), a lutadora vive uma temporada irretocável em 2026. Somente este ano, Agatha conquistou a faixa-roxa, graduação que marca a transição para o domínio técnico avançado e a consolidação de um estilo próprio nos tatames, e acumulou uma trajetória impressionante de vitórias no Brasil e no exterior.

Entre os principais destaques de sua bagagem internacional estão os títulos do Pan-Americano da IBJJF (disputado em Kissimmee, Flórida), do World Jiu-Jitsu IBJJF (em Orlando) e do Brasileiro da CBJJ. Demonstrando maturidade e alto nível técnico, a atleta também encarou desafios nas categorias adultas, se consagrando campeã do Mundial da CBJJO e do Rio Winter da CBJJD. A temporada impecável conta ainda com o ouro no Sul-Americano (categorias Gi e No-Gi), no Rio Summer da CBJJ (também Gi e No-Gi), na etapa AJP Rio e no Teresópolis Open da CBJJ.

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Do Projeto "Formando Campeões" para o Mundo

A trajetória de sucesso da jovem está diretamente conectada à potência dos projetos sociais de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Moradora do bairro Lagoinha, Agatha deu seus primeiros passos no esporte em 2021, quando ingressou na Escola de Lutas José Aldo, localizada no bairro Jóquei.

O projeto socioesportivo patrocinado pela Enel, intitulado Formando Campeões, é liderado pela lenda do UFC e ex-campeão mundial José Aldo. O que começou como uma oportunidade local transformou a vida de Agatha, que hoje também integra o time de treinos de elite da Academia Nova União.

A relação com o "Campeão do Povo" vai além das dependências da academia. Padrinho esportivo da jovem, José Aldo acompanha de perto a evolução da atleta, vibra com suas vitórias e atua como conselheiro constante em sua transição para o cenário profissional.

"A Agatha é um orgulho enorme para todos nós da Escola de Lutas. Acompanho o empenho dela no dia a dia e ver até onde ela está chegando mostra o poder transformador do esporte. Ela tem talento, disciplina e uma mente muito forte. Tenho certeza de que é só o começo de uma trajetória gigante no Jiu-Jitsu mundial", destaca José Aldo.

A própria lutadora reconhece o impacto dessa estrutura em sua trajetória esportiva. "O esporte é terapêutico. Ele mudou minha vida. Nos ensina a saber lidar com as emoções e olha onde estou hoje! Minha vitória é resultado de luta e persistência. Eu treino diariamente para alcançar meus objetivos e ter esses resultados no esporte me traz muita felicidade", celebra Agatha.

Matrículas gratuitas estão abertas

O projeto socioesportivo Escola de Lutas José Aldo - Formando Campeões está com vagas na unidade Jockey, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Criado pelo campeão do UFC José Aldo, o programa oferece aulas gratuitas de jiu-jítsu ministradas por professores da Academia Nova União, responsável por revelar o atleta.

As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde, em contraturno escolar. O projeto busca desenvolver habilidades motoras, cognitivas e sociais, além dos fundamentos técnicos das artes marciais.

As vagas são destinadas a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, de ambos os sexos, preferencialmente matriculados na rede pública e em situação de vulnerabilidade social. Interessados podem se inscrever pelo telefone (21) 96680-8283 ou presencialmente na Rua Melquíades Péres s/nº, Quadra 10, lote 20.