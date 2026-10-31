David, do Vasco, é intimado à delegacia para entregar passaporte
O jogador é investigado por tráfico de de drogas, armas e lavagem de dinheiro
O atacante David do Vasco, conhecido como DVD, teve o passaporte entregue à Polícia Civil após ser intimado a comparecer à 14ª DP (Leblon), na Zona Sul do Rio.
O jogador, que está no centro de uma investigação sobre suspeitas de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, não compareceu pessoalmente à delegacia. Segundo as informações, ele solicitou que seu advogado realizasse a entrega do documento.
A justificativa apresentada para a ausência foi o cansaço após a partida contra o Flamengo. O atleta teria chegado em casa por volta de 1h da manhã e, por esse motivo, não compareceu à unidade policial no horário previsto.
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Defesa afirma que decisão foi recebida com naturalidade
Em manifestação sobre o caso, a defesa de David confirmou a entrega do passaporte e afirmou que está cumprindo a determinação judicial.
“Entregamos o passaporte, cumprindo a decisão expedida pelo Poder Judiciário do Espírito Santo. A gente recebeu com muita naturalidade essa decisão. Ela faz parte das fases processuais. Teve a investigação, agora tornou-se um processo e, com mais calma, vamos demonstrar toda a questão dos fatos investigados”, declarou a defesa do jogador.
Jogador é investigado desde agosto
A investigação teve início em agosto, quando a Polícia Civil do Espírito Santo deflagrou uma operação para apurar possíveis envolvimentos com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.
As apurações também consideram uma possível ligação dos investigados com o Comando Vermelho (CV), uma das principais organizações criminosas do país.
David já prestou depoimento às autoridades. A entrega do passaporte faz parte das medidas cautelares determinadas pela Justiça capixaba no decorrer do processo.
Até o momento, a investigação segue em andamento, e a defesa afirma que pretende apresentar esclarecimentos sobre os fatos apurados.