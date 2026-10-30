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CBF divulga tabela detalhada das rodadas 35 e 36 da Série A

Veja as datas e horários dos duelos da reta final do Brasileirão

relogio min de leitura | Redação
Campeonato Brasileiro chega em sua reta final com Flamengo e Palmeiras brigando pelo título
Campeonato Brasileiro chega em sua reta final com Flamengo e Palmeiras brigando pelo título -

A CBF definiu as datas e horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, no Nubank Parque, na rodada 36, pode definir o título brasileiro. 

Confira os jogos: (destaque para os times do RJ)

35ª rodada

Mirassol x Atlético-MG (Maião) - sábado, 14/11, às 18h30 (de Brasília)

Coritiba x Santos (Couto Pereira) - quarta-feira, 18/11, às 19h30 (de Brasília)

Remo x Chapecoense (Mangueirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h (de Brasília)

Flamengo x Athletico-PR (Maracanã) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)

Cruzeiro x Palmeiras (Mineirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)

Corinthians x Botafogo (Neo Química Arena) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)

Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)

Vasco x Internacional (São Januário) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)

Vitória x Bragantino (Barradão) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)

São Paulo x Fluminense (Morumbis) - quinta-feira, 19/11, às 21h30 (de Brasília)

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36ª rodada

Palmeiras x Flamengo (Nubank Parque) - sábado, 21/11, às 16h30 (de Brasília)

Bahia x Coritiba (Arena Fonte Nova) - sábado, 21/11, às 17h30 (de Brasília)

Chapecoense x Cruzeiro (Arena Condá) - sábado, 21/11, às 21h (de Brasília)

Athletico-PR x Remo (Arena da Baixada) - domingo, 22/11, às 16h (de Brasília)

Fluminense x Mirassol (Maracanã) - domingo, 22/11, às 18h30 (de Brasília)

Bragantino x Vasco (Cícero de Souza Marques) - domingo, 22/11, às 19h30 (de Brasília)

Internacional x Vitória (Beira-Rio) - segunda-feira, 23/11, às 19h30 (de Brasília)

Botafogo x São Paulo (Nilton Santos) - segunda-feira, 23/11, às 20h (de Brasília)

SantosxGrêmio (Morumbis) - segunda-feira, 23/11, às 21h (de Brasília)

Atlético-MG x Corinthians (Arena MRV) - quarta-feira, 25/11, às 20h (de Brasília)

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Campeonato Brasileiro 2026 cbf

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