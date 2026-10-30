CBF divulga tabela detalhada das rodadas 35 e 36 da Série A
Veja as datas e horários dos duelos da reta final do Brasileirão
A CBF definiu as datas e horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. O duelo entre Palmeiras e Flamengo, no Nubank Parque, na rodada 36, pode definir o título brasileiro.
Confira os jogos: (destaque para os times do RJ)
35ª rodada
Mirassol x Atlético-MG (Maião) - sábado, 14/11, às 18h30 (de Brasília)
Coritiba x Santos (Couto Pereira) - quarta-feira, 18/11, às 19h30 (de Brasília)
Remo x Chapecoense (Mangueirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h (de Brasília)
Flamengo x Athletico-PR (Maracanã) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)
Cruzeiro x Palmeiras (Mineirão) - quarta-feira, 18/11, às 20h30 (de Brasília)
Corinthians x Botafogo (Neo Química Arena) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)
Grêmio x Bahia (Arena do Grêmio) - quarta-feira, 18/11, às 21h30 (de Brasília)
Vasco x Internacional (São Januário) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)
Vitória x Bragantino (Barradão) - quinta-feira, 19/11, às 19h30 (de Brasília)
São Paulo x Fluminense (Morumbis) - quinta-feira, 19/11, às 21h30 (de Brasília)
Leia também:
Prefeitura de Niterói começa a instalar mangueiras marítimas que vão levar água do mar à Lagoa de Piratininga
Quadrilha suspeita de aplicar golpes em idosos é presa em Itaboraí e São Gonçalo
36ª rodada
Palmeiras x Flamengo (Nubank Parque) - sábado, 21/11, às 16h30 (de Brasília)
Bahia x Coritiba (Arena Fonte Nova) - sábado, 21/11, às 17h30 (de Brasília)
Chapecoense x Cruzeiro (Arena Condá) - sábado, 21/11, às 21h (de Brasília)
Athletico-PR x Remo (Arena da Baixada) - domingo, 22/11, às 16h (de Brasília)
Fluminense x Mirassol (Maracanã) - domingo, 22/11, às 18h30 (de Brasília)
Bragantino x Vasco (Cícero de Souza Marques) - domingo, 22/11, às 19h30 (de Brasília)
Internacional x Vitória (Beira-Rio) - segunda-feira, 23/11, às 19h30 (de Brasília)
Botafogo x São Paulo (Nilton Santos) - segunda-feira, 23/11, às 20h (de Brasília)
SantosxGrêmio (Morumbis) - segunda-feira, 23/11, às 21h (de Brasília)
Atlético-MG x Corinthians (Arena MRV) - quarta-feira, 25/11, às 20h (de Brasília)