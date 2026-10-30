Consórcio Fla-Flu põe Maracanã à disposição do Vasco para semifinal da Copa do Brasil

Por meio de uma nota divulgada nesta sexta-feira (30), o Consórcio Fla-Flu informou que colocou o Maracanã à disposição do Vasco para o duelo do dia 8 de novembro, contra o Palmeiras, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Poucas semanas atrás, Vasco e a dupla Fla-Flu se enfrentaram na justiça pelo uso do estádio. O clube de São Januário entrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro depois de receber negativas dos rivais para usar o Maracanã contra o Boca Juniors, pela semi da Sul-Americana, no dia 20 de outubro.

Agora, o Consórcio afirma que o gramado teve melhora, além de disponibilidade de calendário. O Vasco divulgou a partida para São Januário, mas ainda não iniciou venda de ingresso. O clube corre atrás de liberações da PM e Ministério Público para aumentar a capacidade do estádio para cerca de 25 mil lugares, tendo mais espaço para seus torcedores.

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Veja a nota do Maracanã:

"A Fla-Flu Serviços já informou ao Vasco que disponibilizou o Maracanã para que o clube dispute a semifinal da Copa do Brasil. Isto foi possível por não haver conflito de datas com os jogos de Flamengo e Fluminense e também porque o gramado se encontra em condições adequadas e haverá tempo para a recuperação do gramado após a realização do jogo. Assim sendo, não há por parte do Consórcio qualquer obstáculo à realização do jogo no Maracanã. A decisão final caberá ao Clube de Regatas Vasco da Gama e à CBF."