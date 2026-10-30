CBF marca data para jogo adiado entre Chapecoense e Vasco
A partida, válida pela 21ª rodada do Brasileiro, tem grande importância para o time carioca que tenta se afastar do Z4
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou, nesta sexta-feira (30), a partida entre Chapecoense e Vasco, que deveria ter sido realizada em junho, mas foi adiada por conta de compromissos do time carioca na Copa Sul-americana. O jogo vai acontecer no dia 14 de novembro, na Arena Condá, em Santa Catarina, às 20h30.
A partida, válida pela 21ª rodada, estava marcada para o início do mês de junho, mas não foi disputada porque o Vasco estava disputando a 2ª rodada da Copa Sul-Americana.
O jogo seria remarcado para a última data Fifa, mas a equipe Cruzmaltina pediu para a partida ser adiada novamente, pois precisava que seus atletas ficassem focados na preparação para as três competições em que disputava na epóca.
Até a data da partida, o Vasco disputará três jogos, sendo duas pela Copa do Brasil, contra o Palmeiras, e uma no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, na quarta-feira (04).
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Nesta quinta, o Vasco teve o clássico contra o Flamengo e foi derrotado por 4 a 1. Os gols da equipe Rubro-Negra foram marcados pelos Pedro (2x) e Samuel Lino (2x); pelo Vasco, Lescano marcou.
O próximo jogo do Cruzmaltino será no domingo (1º) contra o Palmeiras pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil, em São Paulo.