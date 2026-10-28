Andrés Gómez treinou, mas, virá dúvida para partida contra o Flamengo

O jogador vem atuando com essas dores há um tempo por ser considerado uma peça importante para a equipe. Ele treina com os demais atletas normalmente - Foto: Matheus Lima/Vasco

O jogador vem atuando com essas dores há um tempo por ser considerado uma peça importante para a equipe. Ele treina com os demais atletas normalmente - Foto: Matheus Lima/Vasco

Com incômodo no pé esquerdo, Andrés Gomes é dúvida para o clássico contra o Flamengo, que será disputado nesta quinta-feira(29), às 20h. O atacante vem jogando com dores no pé esquerdo há um tempo, e por isso, precisou ser substituído na partida contra o Corinthians ainda no primeiro tempo.

O jogador vem atuando com essas dores há um tempo por ser considerado uma peça importante para a equipe. Ele treina com os demais atletas normalmente. Após o clássico contra o Flamengo, o Vasco irá enfrentar a equipe do Palmeiras, no Nubank Parque, no domingo (01) às 16h, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Se o atleta não entrar em campo, quem deve ser titular é o atacante Marino Hinestroza.

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O último jogo do Vasco foi contra o Corinthians, quando venceu de virada por 3 x 2, com dois gols do Marino Hinestroza, com a vitória, o clube foi a 38 pontos, indo para a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o Vasco ainda vai realizar um jogo pela 21ª rodada contra a lanterna Chapecoense, jogo que será disputado na Arena Condá, que ainda não tem data definida.