Robert Renan sofreu um acidente hoje na parte da manhã enquanto estava a caminho do treino

O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (26), enquanto estava a caminho do treino do Vasco - Foto: Divulgação

O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (26), enquanto estava a caminho do treino do Vasco - Foto: Divulgação

O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (26), enquanto estava a caminho do treino do Vasco. O jogador não sofreu ferimentos graves e seguiu para o CT Moacyr Barbosa para treinar com os demais atletas.

A informação foi divulgada pelo Podcast Cruzmaltina. Segundo o veículo, o defensor não teve ferimentos graves, com isso ele recebeu atendimento no local e seguiu para o CT Moacyr Barbosa para treinar com o restante dos atletas.

Nas suas redes sociais o atleta tranquilizou os torcedores e agradeceu as mensagens recebidas

“Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem”, escreveu o jogador, nas redes sociais.”

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O Vasco agora se prepara para enfrentar o Flamengo na quinta-feira (29), no Engenhão, às 20h.