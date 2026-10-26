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Robert Renan sofreu um acidente hoje na parte da manhã enquanto estava a caminho do treino

Jogador saiu sem ferimentos graves e foi direto ao CT Moacyr Barbosa para treinar com os demais atletas

relogio min de leitura | Redação
O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (26), enquanto estava a caminho do treino do Vasco
O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (26), enquanto estava a caminho do treino do Vasco -

O zagueiro Robert Renan sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (26), enquanto estava a caminho do treino do Vasco. O jogador não sofreu ferimentos graves e seguiu para o CT Moacyr Barbosa para treinar com os demais atletas.

A informação foi divulgada pelo Podcast Cruzmaltina. Segundo o veículo, o defensor não teve ferimentos graves, com isso ele recebeu atendimento no local e seguiu para o CT Moacyr Barbosa para treinar com o restante dos atletas.

Nas suas redes sociais o atleta tranquilizou os torcedores e agradeceu as mensagens recebidas  

“Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem”, escreveu o jogador, nas redes sociais.”

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