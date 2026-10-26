Partida entre Vasco e Flamengo terá divisão igual de torcidas no Nilton Santos

Clássico dos Milhões será disputado no estádio Nilton Santos com divisão igualitária de torcidas - Foto: Divulgação/ Botafogo

Clássico dos Milhões será disputado no estádio Nilton Santos com divisão igualitária de torcidas - Foto: Divulgação/ Botafogo

O clássico entre Vasco e Flamengo, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, terá divisão igualitária de torcedores no estádio Nilton Santos. O acordo foi definido nesta segunda-feira, durante reunião na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O Flamengo ficará com os setores Leste e Sul, enquanto o Vasco ocupará Oeste e Norte. Inicialmente, o clube cruz-maltino havia previsto uma divisão de 90% dos ingressos para sua torcida e 10% para os rubro-negros, chegando a suspender as vendas já iniciadas.

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A mudança ocorreu após a mediação da Ferj. Mandante da partida, o Vasco concordou em manter o modelo de divisão igualitária adotado nos clássicos disputados no Rio de Janeiro.

A decisão segue a lógica aplicada no primeiro turno, quando o Flamengo cedeu o setor Sul do Maracanã aos vascaínos. Na ocasião, o entendimento previa que os dois clubes dividissem igualmente a carga de ingressos e a renda nos confrontos como mandantes.

Desta vez, o Vasco optou por levar o jogo ao Nilton Santos, com autorização da CBF.