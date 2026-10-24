Rebeca Andrade conquista ouro e se torna tricampeã em Mundial de Ginástica Artística
A ginasta conquistou 14.466 para poder ocupar o primeiro lugar
A ginasta Rebeca Andrade ganhou a medalha de ouro no Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, na Holanda, neste sábado (23). Ao ocupar o lugar mais alto do pódio, ela se tornou tricampeã mundial na prova.
A classificatória foi liderada pela brasileira, mesmo sendo a sexta a se apresentar na final. No total, a prova era disputada por oito ginastas na final do salto.
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A ginasta conquistou 14.466 para poder ocupar o primeiro lugar. Ela marcou 14.400 no primeiro salto e no segundo foi 14.133. A nota final corresponde à média entre as duas apresentações. Em alguns momentos, bônus também podem entrar na conta.
O segundo lugar ficou com a norte-americana Pease Claire que fez 14.233 e não conseguiu pegar o lugar de Rebeca. O terceiro lugar foi ocupado por Blakely Skye, com 14.166. Simone Biles não fez parte das competições mas assistiu a disputa das arquibancadas.
A final foi fechada pela mexicana Mata Victoria, mas nem ao pódio ela subiu, pois ficou em sexto lugar.
A conquista deste sábado é o terceiro ouro de Rebeca no salto em Mundiais de Ginástica Artística. Esse resultado também ocorreu em 2021 e 2023. No total, essa é a décima medalha em Mundiais, sendo quatro ouros, quatro pratas e dois bronzes.
Nesta prova, Rebeca também já conquistou duas medalhas olímpicas, uma em Paris em 2024 e outra em ouro em Tóquio 2020. A brasileira é a número 1 em medalhas do país nos Jogos Olímpicos, com dois ouros, três pratas e um bronze.