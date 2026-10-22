Contrato assinado com John Textor facilita Vasco em mudar clássico com o Flamengo para o Nilton Santos

O fato de ter um contrato firmado com o Botafogo para o aluguel do Nilton Santos facilita o interesse do Vasco em mandar o clássico contra o Flamengo, na próxima quinta-feira (29), no estádio do Botafogo. Embora prefira São Januário, determinações da Polícia Militar impedem o clube de jogar em seu estádio.

Ainda durante a gestão John Textor no Glorioso, no começo do ano, Vasco e Botafogo assinaram um contrato para aluguel do Nilton Santos visando a interdição de São Januário para obras do centenário do estádio. A Colina Histórica segue em funcionamento e isso não impede o vínculo entre os dois clubes de existir.

O contrato é válido até 2028 e diz que o Vasco precisa acionar apenas um "gatilho" para com o Botafogo, facilitando o aluguel do local. Para efeito de comparação, o clube precisa de contatos formais com o Consórcio para tentar jogar no Maracanã, No caso do jogo contra o Boca Juniors, o caso foi judicializado justamente porque a dupla Fla-Flu negou o uso após as conversas.

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O acordo, no entanto, não faz com que o Botafogo seja obrigado a abrir o estádio sempre que houver contato. O rival pode negar o uso, claro, se tiver jogo ou alguma obra já planejada no calendário do local para o mesmo dia. Mesmo assim, o processo burocrático é muito mais tranquilo porque a relação dos clubes é melhor se comparado com o Flamengo.

Na última quarta-feira (21), Nicolas Fraga, gerente jurídico de futebol do Vasco, enviou um e-mail para o Botafogo para solicitar o uso do estádio. O valor do aluguel é fixo com correções da inflação até 2028. O rival só precisa dar o aceite também via e-mail e o acordo está feito.

Além do aluguel, o contrato também contempla que o Botafogo fica com os valores de camarotes, bilheteria, bares, estacionamento e parte das placas de publicidade. O Vasco é responsável por cuidar de toda a operação, como segurança, contato com Polícia Militar e logística, além de ficar encarregado de pagar por eventuais danos no estádio.