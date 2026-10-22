Sábado terá Caravana de Arte e Lazer para as crianças de São Gonçalo

Durante a ação, os pequenos poderão curtir pula-pula, brinquedos infláveis, oficinas, jogos, música, além de lanches gratuitos. - Foto: Divulgação

Durante a ação, os pequenos poderão curtir pula-pula, brinquedos infláveis, oficinas, jogos, música, além de lanches gratuitos. - Foto: Divulgação

No próximo sábado (24), os bairros Água Mineral e Mutuapira vão receber a Caravana de Arte e Lazer de São Gonçalo. O projeto oferece atividades recreativas gratuitas para as crianças.

Durante a ação, os pequenos poderão curtir pula-pula, brinquedos infláveis, oficinas, jogos, música, além de lanches gratuitos. Na Água Mineral, a caravana vai acontecer das 9h às 13h; já no Mutuapira, as atividades irão começar às 14h.

O projeto é uma iniciativa da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem como objetivo garantir momentos de diversão e integração para as crianças de todos os bairros da cidade, incluindo as áreas de maior vulnerabilidade social.

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Serviço:

Sábado (24) -

. Das 9h às 13h - Rua Paulo César Dias Laureano, 33 - Água Mineral;

. Das 14h às 18h - Rua Paulo Pereira de Souza - Mutuapira