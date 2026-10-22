Guarda Municipal prende homem por furto de fios em SG

O suspeito foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

O suspeito foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Agentes do grupamento armado da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal Urbana) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta quarta-feira (21), um homem que furtou fios de um relógio medidor de energia de um estabelecimento comercial localizado na Rua Coronel Moreira César, no Centro. A prisão foi feita após o suspeito ser flagrado cometendo o crime pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

As imagens da CSSG mostram o suspeito de casaco de cor clara e capuz na cabeça puxando os fios do relógio medidor de energia e fugindo do local em seguida. Os guardas foram imediatamente ao endereço do furto e constataram a subtração da fiação, iniciando as buscas pelo suspeito.

O homem foi localizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, a cerca de 800 metros do local do crime, com uma sacola plástica onde estavam os fios furtados. O suspeito foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado.

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