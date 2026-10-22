Guarda Municipal prende homem por furto de fios em SG
Flagrante foi registrado no Centro pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG)
Agentes do grupamento armado da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal Urbana) da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam, nesta quarta-feira (21), um homem que furtou fios de um relógio medidor de energia de um estabelecimento comercial localizado na Rua Coronel Moreira César, no Centro. A prisão foi feita após o suspeito ser flagrado cometendo o crime pelas câmeras da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).
As imagens da CSSG mostram o suspeito de casaco de cor clara e capuz na cabeça puxando os fios do relógio medidor de energia e fugindo do local em seguida. Os guardas foram imediatamente ao endereço do furto e constataram a subtração da fiação, iniciando as buscas pelo suspeito.
O homem foi localizado na Rua Doutor Feliciano Sodré, a cerca de 800 metros do local do crime, com uma sacola plástica onde estavam os fios furtados. O suspeito foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá), onde o caso foi registrado.
Leia também:
Anvisa aprova novo medicamento para câncer de pulmão avançado
Inmet alerta para tempestades em toda a faixa leste do país; saiba mais