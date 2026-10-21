Maracanã tem cadeiras e banheiros depredados após eliminação do Vasco

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, apura as ocorrências e calcula o prejuízo, além de buscar identificar os envolvidos - Foto: Reprodução/ Jogada 10

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, apura as ocorrências e calcula o prejuízo, além de buscar identificar os envolvidos - Foto: Reprodução/ Jogada 10

A eliminação do Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana terminou com danos à estrutura do Maracanã. Após a derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors, na terça-feira (20), torcedores quebraram cadeiras, danificaram vasos sanitários e arrancaram um corrimão de ferro das arquibancadas.

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, apura as ocorrências e calcula o prejuízo, além de buscar identificar os envolvidos | Foto: Reprodução/ Jogada 10

Os atos de vandalismo também atingiram os banheiros do estádio, onde foram danificados assentos sanitários e dispensers de sabão. O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, apura as ocorrências e calcula o prejuízo, além de buscar identificar os envolvidos.

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Banheiros do estádio também foram vandalizados | Foto: Reprodução/ Jogada 10

Pelas regras de utilização do estádio, a responsabilidade financeira pelos danos causados por torcedores é do clube mandante. No caso da partida, o Vasco assinou um termo de responsabilidade para utilizar o local, seguindo as normas do consórcio, o Regulamento Geral de Competições da CBF e a legislação desportiva. O clube também pode ser alvo de denúncia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Vasco deve arcar com os prejuízos financeiros | Foto: Reprodução/ Jogada 10

Fora da competição continental, o Vasco volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Corinthians neste sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada.