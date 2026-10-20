Vexame no Maracanã: Vasco perde para o Boca e dá adeus à Sul-Americana

Paredes fez o gol da classificação do Boca; Léo Jardim falhou no lance - Foto: Boca Juniors

Paredes fez o gol da classificação do Boca; Léo Jardim falhou no lance - Foto: Boca Juniors

Diante de mais de 65 mil torcedores, o Vasco perdeu para o Boca Juniors, por 3 a 1, e foi eliminado da Copa Sul-Americana. O goleiro Léo Jardim, ídolo dos cariocas, falhou no gol decisivo do jogo.

O Vasco entrou em campo para tentar segurar a vantagem de 1 a 0 que conseguiu atuando em Buenos Aires. Já o Boca, só pensava em reverter o resultado.

Logo aos 4 minutos, Di Lollo aproveitou a bola parada e abriu o placar. Trinta minutos depois, o Boca aproveitou o nervosismo do Vasco e ampliou. Depois de erro de Saldivia, Merential marcou o segundo.

No segundo tempo, o Vasco melhorou e conseguia agredir mais o adversário. Aos 21, Cuiabano cruzou da esquerda, a bola desviou e sobrou para Puma bater de primeira e marcar um belo gol.

Com o resultado que levava para os pênaltis, o Vasco cresceu e o Boca recuou. O Cruz-maltino seguiu forçando um empate, mas não conseguiu.

Aos 43, em jogada despretensiosa, Paredes bateu de muito longe e Léo Jardim aceitou. Com o terceiro gol do Boca, o time do Vasco desabou em campo e a torcida se irritou nas arquibancadas.

Com o apito final, a torcida vaiou o time carioca, que agora segue na luta contra o Z4 e pelo titulo da Copa do Brasil.