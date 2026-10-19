Brasil conquistou a Copa das Nações antes da Finalíssima

A Seleção Brasileira levantou a Taça da Copa das Nações de Futsal de 2026, antes de jogar a Finalíssima que será disputada na Arena Niterói, que será disputada nos dias 06 e 08 de Novembro. A Seleção venceu o Afeganistão por 6 a 0, no Ginásio Max Rosenmann, em São Jose dos Pinhais, no Paraná.

Os gols da Final foram marcados pelos atletas Leandro Lino, Serginho, Cleber, Rufino e Fabinho, marcando dois gols. O Brasil conquistou pela terceira vez seguida, após levantar a taça em Brasília, no ano passado, e Sorocaba (SP) em 2023.

Após conquistar pela terceira vez consecutiva o treinador da seleção comentou sobre a mentalidade dos atletas "Pode ter certeza de que (o sentimento) é de como se fosse o primeiro (título). Fazemos um esforço muito grande para conquistar, não é fácil. Acho que essa equipe assumiu uma cultura do que é ser brasileiro, de resistir... precisamos nos empenhar e nos dedicar, e acho que esse é o retrato do povo brasileiro.”

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Os principais artilheiros da Seleção na Copa da Nações foram Leandro Lino, Fabinho e Cleber, com três gols na competição. Arthur e Rufino marcaram duas vezes, enquanto Rocha, Lucão e Serginho, marcaram uma vez só. Agora o foco da seleção é para a Finalíssima que a sede será na Arena Niterói, os ingressos já estão a venda.