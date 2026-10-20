Presidente do Vasco é internado e não deverá estar presente no Maracanã nessa terça-feira (20)

Pedrinho, presidente do Vasco, não deve comparecer ao jogo entre a equipe de São Januário e o Boca Juniors, pela semifinal, da Copa Sul-Americana, que acontecerá às 21h30 dessa terça-feira (20), no Maracanã. O dirigente foi diagnosticado, nessa tarde, com celulite facial, uma infecção bacteriana que atinge as camadas mais profundas da pele e o tecido do rosto.

As informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa, no seu canal, no "X". Ele informou que Pedrinho deu entrada em um Hospital na Barra da Tijuca, com o rosto inchado. Segundo o jornalista, o presidente vascaíno foi medicado e a sua situação não é grave.

Essa não é a primeira vez que alguém do Vasco tem uma infecção bacteriana. Em 2024, o atacante Deivid, foi afetado e afastado dos treinos. E também precisou de cuidados médicos para se recuperar.

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