Veja a previsão do tempo para está semana em Niterói e São Gonçalo

Está semana será marcada por dias mais nublados e com possibilidades de chuva em algumas regiões - Foto: Divulgação

Está semana será marcada por dias mais nublados e com possibilidades de chuva em algumas regiões - Foto: Divulgação

Quem mora em Niterói e São Gonçalo deve se preparar para uma semana de céu nublado, possibilidade de chuva e temperaturas mais baixas nos primeiros dias. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta segunda-feira (19) começa com muitas nuvens e chance de chuva isolada nas duas cidades, com a umidade do ar entre 90% em ambas cidades.

Está semana será marcada por dias mais nublados e com possibilidades de chuva em algumas regiões, a temperatura deve vir a melhorar na sexta feira (23), após quinta (22) podendo ter pancadas de chuvas em alguns lugares com temperaturas mais baixas.

Na sexta pode haver um aumento de temperaturas máximas embora o céu continue nublado podendo conter chuviscos durante o dia e a noite, a umidade do ar continua alta, mantendo o tempo úmido.

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