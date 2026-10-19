Vasco recebe aval do TJRJ e jogo contra Boca Juniors será no Maracanã

O Vasco conseguiu mais uma vitória na disputa judicial pelo Maracanã. Nesta segunda-feira (19), um colegiado de 25 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, por unanimidade, derrubar a liminar obtida pelo Consórcio Fla-Flu que buscava impedir a realização da partida contra o Boca Juniors no estádio. Com isso, o confronto pela semifinal da Copa Sul-Americana está confirmado para terça-feira (20), às 21h30.

A decisão ocorre após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitar, na última sexta-feira (16), o pedido do consórcio formado por Flamengo e Fluminense para suspender a realização do jogo no Maracanã. A disputa judicial envolveu o uso do estádio e as condições de preservação do gramado.

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Entre os argumentos considerados pelo tribunal estadual estão a segurança pública, a logística para a realização do evento, a presença da delegação argentina no Rio de Janeiro e a venda de cerca de 70 mil ingressos. O consórcio Fla-Flu havia alegado preocupação com o desgaste do campo diante da sequência de partidas programadas.

Confronto

No jogo de ida, disputado na Bombonera, na Argentina, o Vasco venceu por 1 a 0. Com isso, a equipe pode garantir vaga na final da competição com um empate.

Trânsito no entorno do Maracanã

A CET-Rio montará uma operação especial de trânsito a partir das 18h30 de terça-feira. As interdições no entorno do estádio seguirão até 1h30 de quarta-feira (21). Também haverá proibição de estacionamento em vias da região a partir das 10h.

Entre as vias com interdições estão as ruas Professor Eurico Rabelo, Artur Menezes, Conselheiro Olegário e Isidro de Figueiredo, além de trechos das avenidas Maracanã, Rei Pelé e Professor Manoel de Abreu.

A prefeitura recomenda que motoristas utilizem rotas alternativas e evitem circular pelas vias próximas ao estádio durante a operação. Equipes da CET-Rio e da Guarda Municipal atuarão na orientação do trânsito, com monitoramento por câmeras.