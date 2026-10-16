Loide Augusto é relacionado pelo Vasco e volta a um jogo do clube após 14 meses

O atacante Loide Augusto está entre os relacionados do Vasco para o duelo contra o São Paulo, neste sábado (17), às 21h (horário de Brasília), no Morumbis, pela 31ª rodada do Brasileirão. O elenco vascaíno embarcou para a capital paulista na tarde desta sexta-feira (16).

O angolano é a principal novidade da lista do Cruzmaltino. Ele volta ao grupo após 14 meses. A última vez que o atacante foi relacionado fora contra o Atlético-MG, em 10 de agosto do ano passado, no Brasileirão, quando na ocasião nem saiu do banco.

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Contratado em fevereiro do ano passado por 1,5 milhão de euros (R$ 9 milhões) do Alanyaspor, da Turquia, Loide só fez 18 jogos pelo clube e rapidamente perdeu espaço. Ele apareceu no jogo contra o Operário, na Copa do Brasil, quando teve uma finalização de longe e pôs a mão no ouvido na direção de Fernando Diniz, técnico da equipe na época.

Sem espaço, ele foi emprestado ao Rizespor, da Turquia, no primeiro semestre dessa temporada e retornou em julho. Inicialmente fora dos planos, o atacante treinou em separado nos últimos meses, mas agradou o treinador Pedro Emanuel recentemente e foi até inscrito na Copa Sul-Americana.