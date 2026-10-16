Bairros de São Gonçalo recebem obras de pavimentação e drenagem; veja as regiões beneficiadas

A Prefeitura de São Gonçalo avança com as obras de infraestrutura, que estão mudando a vida da população. Bairros que antes não possuíam nenhuma pavimentação, sem drenagem e sem calçadas, agora estão 'de cara nova', passando por uma verdadeira transformação. É o caso de Sacramento, Eliane e Iêda e da Estrada de Itaitindiba, em Santa Izabel.

Nos bairros Sacramentos, Eliane e Iêda, estão sendo realizadas importantes intervenções em mais de 126 vias, com drenagem, pavimentação e calçadas. As obras são uma parceria do Governo do Estado do Rio, através da Secretaria de Estado das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo. Antes, o local era de chão de terra batida, sem rede de drenagem e sem calçadas. É o que afirma Wilson de Souza Cordeiro, 67 anos, que mora no bairro há oito anos.

"Não conseguíamos nem subir essa rua direito sem asfalto, especialmente os idosos. O asfalto começou ontem, nunca tivemos obras assim aqui, era muita lama quando chovia, o carro nem passava direito. Agora, graças a Deus, está melhorando! Essa obra está atingindo o bairro todo, tudo muito bom, tem obras em Santa Izabel também, teve no Jardim Alcântara, é muita melhoria graças ao prefeito Capitão Nelson", destacou o aposentado.

Com um investimento de R$ 130 milhões, as intervenções irão transformar mais de 36 mil metros de extensão de vias. Até o momento, já foram concluídos quase 80% das obras.

"A gente nem imagina que essa infraestrutura chegaria, pensávamos que as obras ficariam só no Centro, mas chegou até a nossa porta. Eu me sinto honrado, é um sonho virando realidade, é mais segurança para a nossa locomoção, com crianças e pessoas idosas, é um orgulho, uma conquista! Antes, isso aqui era só chão de terra, sem calçada, muita lama quando chovia, era crítico. Agora, estamos com uma nova rua, sem buracos, e conseguimos trafegar com o carro, nem ambulância passava aqui antes", afirmou o técnico de eletrotécnica Charles Dias Ornellas, de 43 anos, que mora na região há 15 anos.

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Estradas vicinais - As obras na Estrada de Itaitindiba, que faz parte do pacote de obras das estradas vicinais, realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura, também estão avançando. No momento, estão sendo realizadas preparações para asfalto em partes da via, com drenagem em outras áreas e construção de meio-fio.

As obras acontecerão também nas Estradas do Engenho Novo, Laura Farias, Bonsucesso e Monte Formoso. Além da Estrada de Itaitindiba, também já foram executados serviços na Estrada do Rio Frio. O principal objetivo é transformar as estradas vicinais do município, que conectam áreas rurais, propriedades agrícolas e pequenos povoados a rodovias e centros urbanos. O investimento é de R$ 52.610.997,80 e previsão de conclusão até meados de 2027.