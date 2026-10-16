Maricá abre novas inscrições para entrega de óculos com inteligência artificial

A iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia busca ampliar a autonomia e a acessibilidade no dia a dia dos beneficiários - Foto: Divulgação/ Bernardo Gomes/ Prefeitura de Maricá

A iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia busca ampliar a autonomia e a acessibilidade no dia a dia dos beneficiários - Foto: Divulgação/ Bernardo Gomes/ Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá abriu, nessa quinta-feira (15), as inscrições para a segunda etapa do programa TechVisão, que vai disponibilizar mais 37 óculos com inteligência artificial para pessoas com cegueira ou baixa visão.

A iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia busca ampliar a autonomia e a acessibilidade no dia a dia dos beneficiários. Os interessados podem se inscrever até 11 de novembro, pelo site https://techvisao.marica.rj.gov.br.

Leia também:

Congresso promulga emenda do fim da 6x1; escala 5x2 começa em 60 dias

Projeto da UFF converte em áudio textos dos cursos de jornalismo e de publicidade para ampliar o acesso à literatura acadêmica

“O TechVisão já está transformando vidas em Maricá. No primeiro ciclo, realizamos a entrega de 58 dispositivos de tecnologia assistiva, contribuindo para ampliar a autonomia e a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Agora, iniciamos um segundo ciclo, com a previsão de disponibilizar mais 37 dispositivos. Nosso objetivo é fazer com que a ciência e a tecnologia cheguem a quem precisa, promovendo mais independência, inclusão e qualidade de vida”, destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves.

Os equipamentos transformam informações visuais em áudio e auxiliam na leitura de textos, no reconhecimento de rostos e na identificação de produtos, cores e cédulas de dinheiro, sem necessidade de conexão à internet.

Para participar, é necessário comprovar residência em Maricá há pelo menos cinco anos, apresentar laudo médico ou relatório técnico que ateste cegueira ou baixa visão em ambos os olhos e não possuir equipamento equivalente em boas condições de uso. A seleção levará em consideração o grau de comprometimento visual dos candidatos, e os óculos serão disponibilizados gratuitamente.

Serviço

Inscrições para a segunda etapa do TechVisão

Prazo: Até 11 de novembro

Inscrições: https://techvisao.marica.rj.gov.br