Consórcio Fla-Flu aciona STJ para tentar tirar jogo do Vasco contra o Boca do Maracanã

O Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, acionou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar impedir que o Vasco enfrente o Boca Juniors no estádio, pela semifinal da Copa Sul-Americana. A iniciativa ocorre após uma nova decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) autorizar a realização da partida no local.

A decisão mais recente foi assinada na manhã desta terça-feira (13) pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Órgão Especial do TJ-RJ. Com isso, voltou a valer a determinação que obriga a concessionária a disponibilizar o estádio para o confronto.

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A disputa judicial ganhou novos capítulos nos últimos dias, com decisões favoráveis e contrárias à utilização do Maracanã pelo clube cruz-maltino. O consórcio, formado por Flamengo e Fluminense, tenta reverter a autorização concedida ao Vasco.

Vasco e Boca Juniors se enfrentam na próxima terça-feira (20), às 21h30, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruz-Maltino busca disputar a partida decisiva diante de sua torcida no Maracanã.

O impasse envolve a utilização do estádio, administrado pelo consórcio Fla-Flu. Enquanto o Vasco tenta assegurar o local para o confronto, a concessionária recorre à Justiça para impedir a realização do jogo no espaço.