Flamengo recupera Evertton Araújo às vésperas de semifinal da Libertadores

Evertton Araújo está afastado desde o início de setembro, quando uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita - Foto: Gilvan

Evertton Araújo está afastado desde o início de setembro, quando uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita - Foto: Gilvan

O Flamengo ganhou uma opção para a semifinal da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. Recuperado de uma lesão muscular, o volante Evertton Araújo recebeu alta do departamento médico e já pode voltar a ser relacionado. A informação foi divulgada pela jornalista Luiza Sá, do ge.

A primeira partida do confronto será disputada nesta quinta-feira (15), na Argentina. A presença do jogador na viagem prevista para esta terça-feira (13), porém, ainda depende da avaliação da comissão técnica comandada por Leonardo Jardim.

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Evertton está afastado desde o início de setembro, quando sofreu uma lesão de grau 3 no músculo adutor da coxa direita, após a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol. Antes do clássico contra o Fluminense, o volante chegou a participar de parte de uma atividade com os companheiros.

Jardim costuma exigir um período mínimo de treinamentos antes de voltar a utilizar atletas que passaram pelo departamento médico. Caso não seja incluído na delegação para o jogo de ida, Evertton ainda poderá ficar à disposição para a partida de volta, marcada para 20 de outubro.

O clube divulgou uma nota nesta terça-feira (12) para denunciar o número de lesões por fraturas sofridas por seus jogadores em 2026. Segundo o comunicado, foram nove casos no ano, sem contar o problema físico de Arrascaeta.

"Um dos quatro times que menos cometem faltas neste Brasileirão e líder no ranking de bola rolando em suas partidas, o Flamengo tem sido frequentemente penalizado pela conivência da arbitragem com lances ríspidos e agressivos contra seus atletas. Praticamente uma fratura por mês em 2026”, declarou o clube no comunicado.