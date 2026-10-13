Niterói terá IPTU 100% digital a partir de 2027

A partir de janeiro de 2027, o IPTU de Niterói será 100% digital - Foto: Divulgação

A partir de janeiro de 2027, o IPTU de Niterói será 100% digital - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), dará mais um passo na modernização dos serviços oferecidos aos contribuintes. A partir de janeiro de 2027, o IPTU de Niterói será 100% digital e as cartas com as guias de pagamento deixarão de ser enviadas às residências.

A mudança busca tornar o acesso ao imposto mais rápido, seguro e prático, além de reduzir custos e o uso de papel. Com a digitalização, também diminuem os riscos de extravio das correspondências e de falhas de impressão. Atualmente, o IPTU já pode ser pago na forma digital. A partir de 2027, o pagamento será feito integralmente no site da Secretaria de Fazenda: https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/iptu/

Segundo o secretário municipal de Fazenda, César Augusto Barbiero, a mudança acompanha o processo de transformação digital dos serviços públicos e busca facilitar a relação entre o município e os contribuintes.

“A digitalização do IPTU representa um avanço na modernização dos serviços da Prefeitura de Niterói. A proposta é tornar o acesso às informações e às guias mais simples, rápido e seguro, sem deixar de oferecer atendimento para quem precisar de auxílio. É uma mudança que traz mais praticidade para o contribuinte e contribui para uma administração mais eficiente e sustentável”, afirma Cesar Barbiero.

Descontos serão mantidos - A mudança para o formato digital não altera os descontos atualmente oferecidos no IPTU. Os contribuintes continuarão contando com o desconto de Bom Pagador, destinado às pessoas que estiverem adimplentes com o município no ano anterior, e com o desconto para pagamento do imposto à vista.

“A digitalização do IPTU modifica a forma de acesso à guia, mas não os benefícios concedidos ao contribuinte. Os descontos de Bom Pagador e para pagamento à vista serão mantidos, garantindo a continuidade das condições já estabelecidas”, destaca o subsecretário de Receita, Vinicius Fundo.

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A Secretaria de Fazenda reforça ainda a importância de manter os dados cadastrais atualizados junto ao município. Com o IPTU digital, ter informações corretas e atualizadas passa a ser ainda mais importante para o acesso aos serviços e às comunicações da Prefeitura.

Atendimento continua disponível - A digitalização do IPTU não significa o fim do atendimento presencial. O Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) continuará disponível para orientar os contribuintes e auxiliar na emissão das guias.

Quem precisar poderá emitir a guia presencialmente na Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua da Conceição, 100, das 9h às 16h. O atendimento pode ser agendado pelo site da Secretaria de Fazenda.

Também é possível buscar orientação pelo WhatsApp (21) 2621-2400.

A iniciativa integra o processo de modernização dos serviços fazendários de Niterói, com foco na ampliação dos serviços digitais, na redução do uso de papel e na oferta de soluções mais práticas e seguras para os contribuintes.

Serviço:

IPTU Digital – Niterói

Atendimento presencial: Rua da Conceição, 100

Horário: das 9h às 16h

WhatsApp: (21) 2621-2400

Agendamento: fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/agendamento/