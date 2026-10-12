Sosa destaca apoio da torcida e projeta duelo contra o Boca Juniors na Sulamericana

O jogador agradeceu a torcida e afirmou que o apoio aumenta a confiança do elenco para a partida - Foto: Reprodução/ Youtube/ Vasco TV

O jogador agradeceu a torcida e afirmou que o apoio aumenta a confiança do elenco para a partida - Foto: Reprodução/ Youtube/ Vasco TV

O Vasco terá um grande desafio pela frente nesta terça-feira (13), diante do Boca Juniors, em La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Na véspera do confronto, o argentino Santiago Sosa ressaltou a importância de uma atuação disciplinada e apontou a ausência de Leandro Paredes como um fator que pode favorecer a equipe carioca.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12), o jogador destacou a influência do volante no funcionamento do adversário. “É quem maneja todo o jogo do Boca, na minha opinião é o melhor jogador”, disse Sosa, que também reforçou a necessidade de o Vasco manter o foco no próprio desempenho.

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A recepção dos torcedores cruz-maltinos em Buenos Aires também foi tema da entrevista. O jogador agradeceu a torcida e afirmou que o apoio aumenta a confiança do elenco para a partida.

“O apoio que nos dão é importante para nós. Mostra que não estamos sozinhos. Agradecemos a eles por nos acompanharem, agradecemos também aos que não puderam vir. Que torçam e cantem muito amanhã", destacou.

Apesar do empate com o Remo pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (10), Sosa demonstrou confiança no momento da equipe.

"Creio que chegamos muito bem para esse jogo contra o Boca, encontramos o jogo que estávamos buscando. Estamos muito concentrados, é um estádio difícil. Nós temos uma grande equipe, grandes jogadores, temos que fazer uma partida muito inteligente, sobretudo na parte defensiva, para depois, conseguirmos um bom resultado aqui na Argentina e decidir a eliminatória no Brasil", disse o jogador.

O argentino também destacou o peso de uma eventual conquista continental para o clube e seus torcedores. Segundo ele, o grupo tem trabalhado intensamente para alcançar o objetivo. “Seria algo muito lindo para o clube, porque há muito tempo não vence algo, e para essa torcida. Tomara que a gente seja premiado com o título”, finalizou.