Flamengo informa que Danilo passou por cirurgia após fraturar a mandíbula

O Flamengo informou que a cirurgia do zagueiro Danilo para corrigir duas fraturas na mandíbula foi concluída com sucesso nesta segunda-feira (12). O jogador se lesionou durante a vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Fluminense, no domingo (11), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, a previsão era de que o defensor recebesse alta hospitalar ainda naquela noite.

O procedimento foi realizado pelo cirurgião bucomaxilofacial Gustavo Machado, com acompanhamento dos médicos do Flamengo Fernando Sassaki e Luiz Macedo. Até a divulgação do comunicado, o clube não havia informado oficialmente um prazo para o retorno do jogador aos gramados.

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A lesão ocorreu nos minutos finais do clássico. Danilo entrou em campo aos 44 minutos do segundo tempo e, pouco depois, se chocou com o goleiro Fábio durante uma jogada na área. Após receber atendimento, o zagueiro permaneceu em campo até o fim da partida. Em seguida, foi encaminhado a um hospital, onde passou por uma tomografia computadorizada da face e do crânio.

Os exames identificaram as duas fraturas na mandíbula. Após avaliação especializada, a equipe médica indicou a realização de uma cirurgia, procedimento ao qual o jogador concordou em ser submetido.