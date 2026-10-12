Vasco tem até o meio-dia de terça (13) para definir palco do jogo contra o Boca

A Conmebol deu um prazo final, até amanhã, terça-feira, 12h (horário de Brasília), para o Vasco definir o estádio da partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana, diante do Boca Juniors. O duelo acontece no dia 20.

A diretoria vascaína está judicializando a decisão e deseja utilizar o Maracanã. O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) já se manifestou em parecer favorável ao Cruzmaltino. O impasse existe porque, no sábado, durante plantão do Judiciário, a Concessionária do Maracanã, administrada pela dupla Fla-Flu, entrou com um recurso e conseguiu suspender a liminar que já havia liberado o estádio para o Vasco.

No último domingo (11), o Cruzmaltino entrou com um recuso pedindo que seja reconsiderada a decisão de sábado (10), restabelecendo a tutela concedida na última sexta-feira (09) pela 23ª Câmara de Direito Privado e permitindo que o duelo contra o Boca aconteça no Maracanã.

Entre os argumentos apresentados pelo Vasco está o impacto que uma eventual mudança de estádio teria sobre os torcedores. Segundo o clube, 46.014 ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, contra a equipe argentina, e a mudança de local impactaria diretamente os torcedores.