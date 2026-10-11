Vasco entra com novo recurso na Justiça para enfrentar o Boca Juniors no Maracanã

Clube entrou com novo recurso e está confiante em conseguir jogar no Estádio do Maracanã - Foto: divulgação/CR Vasco da Gama

Clube entrou com novo recurso e está confiante em conseguir jogar no Estádio do Maracanã - Foto: divulgação/CR Vasco da Gama

O Vasco deu mais um passo na tentativa de garantir o Maracanã para o confronto contra o Boca Juniors, marcado para o próximo dia 20 de outubro. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) suspender, neste sábado (10), a liminar que obrigava a concessionária Fla-Flu Serviços S.A. a disponibilizar o estádio, o clube entrou com um novo recurso para tentar reverter a decisão.

No pedido, o Cruz-Maltino solicita que seja reconsiderada a decisão deste sábado, restabelecendo a tutela concedida na sexta-feira pela 23ª Câmara de Direito Privado. O objetivo é assegurar que a partida contra a equipe argentina seja disputada no Maracanã. O recurso será analisado pela desembargadora Suely Lopes Magalhães.

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Vasco aponta prejuízos aos torcedores

Um dos principais argumentos apresentados pelo clube é o impacto que uma eventual mudança de estádio provocaria para os torcedores. Segundo o Vasco, 46.014 ingressos já foram vendidos para o confronto, e a transferência da partida poderia causar transtornos a milhares de vascaínos que se programaram para acompanhar o duelo.

O Nilton Santos aparece como uma das possíveis alternativas para receber o jogo. No entanto, de acordo com os dados apresentados pelo Cruz-Maltino, o estádio tem 44.661 lugares liberados para o público, capacidade inferior ao número de entradas comercializadas.

Caso a partida seja transferida para a arena, a diferença poderia obrigar o cancelamento de ingressos, além de gerar a necessidade de reembolsos e outros problemas para os torcedores.

Mudança também afetaria a cobertura da imprensa

Outro ponto levantado pelo Vasco diz respeito à estrutura necessária para a cobertura jornalística do confronto. A expectativa é de que aproximadamente 250 profissionais sejam credenciados para trabalhar na partida.

Uma eventual alteração do local exigiria adaptações nos espaços destinados aos jornalistas, nas cabines de transmissão, nas áreas de entrevistas e na estrutura para as emissoras internacionais.

Com o novo recurso, o Vasco tenta restabelecer a decisão favorável ao uso do Maracanã e manter o planejamento para o confronto contra o Boca Juniors, previsto para o dia 20 de outubro.